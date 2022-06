Ambassade France au Sénégal – Le mépris des employés à l’égard des demandeurs de visas

C’est un manque de respect total pour les demandeurs de visas que l’on peut noter à l’ambassade de France dans notre pays. En effet pour obtenir ce fameux sésame, c’est la croix et la bannière.

Il faut d’abord appeler sur un serveur vocal pour prendre rendez-vous, un rv qui peut attendre plusieurs mois. Une dame qui attend depuis Mars n’arrive toujours pas à obtenir son visa alors qu’elle devait se trouver en France depuis plusieurs semaines pour un rendez-vous médical.

Le plus grave c’est que lorsque vous obtenez ce fameux rendez-vous et que vous laissez votre passeport, vous pouvez rester encore plusieurs mois sans entrer en possession ni d’un visa ni de votre passeport. « Des centaines de passeports sont entre leurs mains pour on ne sait quelle raison » fulmine un jeune Sénégalais qui, a beau tenté de joindre de joindre un membre du personnel de l’ambassade aux fins d’avoir une idée sur sa demande de visa déposée depuis Mai. À l'en croire , les employés de l’ambassade de France affichent un mépris total pour les demandeurs qui font la queue pendant plusieurs heures et des fois sans être reçus par le cerbère qui trône derrière la vitre blindée de la réception.

Certains demandeurs ont même l’impression d’être victimes de racisme dans leur propre pays tant ils sont traités de manière désagréable par les gendarmes français qui gardent les lieux.

Une telle attitude est insultante et les autorités consulaires françaises devraient y mettre un terme.



Affaire à suivre…











