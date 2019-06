Américains et Taliban reprennent leurs pourparlers à Doha en vue d'un accord de paix

Les pourparlers entre les États-Unis et les Taliban, ont repris samedi 29 juin. "Le septième cycle de pourparlers entre les représentants américains et l'équipe de négociation de l'Émirat islamique a débuté à Doha", a indiqué sur Twitter un porte-parole des Taliban, Zabiullah Mujahid. Les tout premiers contacts avaient été initiés en 2013.



La reprise des discussions dans la capitale du Qatar a coïncidé avec une attaque lancée par les Taliban qui a coûté la vie à au moins 25 membres de milices progouvernementales en Afghanistan.



L'attaque s'est déroulée avant l'aube dans le district de Nahrin, dans la province septentrionale de Baghlan, alors que les forces progouvernementales tentaient de venir en aide à un groupe de soldats cerné par des Taliban, selon Fawad Aman, un porte-parole du ministère afghan de la Défense.



Par ailleurs, des Taliban ont tué, samedi soir, huit employés de la Commission électorale dans un centre de la province de Kandahar, a appris Reuters auprès de responsables.



Ces employés de la Commission électorale se trouvaient dans un bureau du gouvernement, dans le district de Maruf, pour enregistrer des électeurs quand les insurgés afghans ont lancé l'attaque – revendiquée par les Taliban.



Un accord espéré avant la présidentielle afghane



Les discussions entamées en septembre dernier portent sur quatre points principaux : le retrait des troupes américaines, l'assurance que l'Afghanistan ne servira pas de refuge pour des groupes terroristes voulant attaquer d'autres pays, un dialogue interafghan et un cessez-le-feu permanent.



En visite mardi à Kaboul, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a dit espérer un accord de paix avec les Taliban "avant le 1er septembre".



"J'espère que nous aurons un accord de paix avant le 1er septembre. C'est certainement notre mission", a-t-il déclaré durant cette visite, pendant laquelle il a notamment rencontré le président afghan Ashraf Ghani et le général Scott Miller, qui dirige la mission de l'Otan en Afghanistan.



Des responsables américains avaient déjà dit qu'ils espéraient un accord de paix avant la prochaine élection présidentielle afghane, retardée à deux reprises et qui doit se tenir en septembre.