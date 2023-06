Aminata Touré " Macky cherche à légitimer son troisième mandat par un pseudo-dialogue national"

Selon l’ancienne Première ministre, le président Macky Sall cherche à légitimer un troisième mandat à travers son « pseudo-dialogue ».

Toutefois,Aminata Touré rappelle au chef de l’Etat que ce mandat est « juridiquement et moralement inacceptable ».

« La presse rapporte que les partisans du président Macky Sall à son ‘dialogue’ exigent que seul le Conseil constitutionnel décide de si oui ou non l’actuel président de la République peut être candidat en 2024. Je l’avais dit, nous y voilà ! Tout ce que cherche le président Macky Sall à travers son pseudo-dialogue, c’est de légitimer un troisième mandat juridiquement et moralement inacceptable », a déclaré Mimi Touré dans une note.

L’ancienne du parti au pouvoir ne manque pas de rappeler que « tous les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par le président Macky Sall ».

Ainsi, pour barrer la route à une troisième candidature, « les démocrates et les populations sénégalaises se mobiliseront massivement pour empêcher une telle forfaiture », prévient l’ancienne ministre de la Justice sous Macky Sall.





















































dakarmatin