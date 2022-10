Aminata Touré dite Mimi démasquée- Révélations sur ses relations avec l'opposant Ousmane Sonko datant de plus d'un...an !

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 26 Octobre 2022 à 23:46

C'est un secret de polichinelle: la grande force du Sénégal c'est le renseignement et la sécurité.Et, ce n'est pas l'ex ministre de la Justice, ancienne chef du gouvernement Aminata Touré dite Mimi qui dira le contraire.



Elle a beau démentir ses "link" avec son "poto" Sonko, au même titre que le parti de ce dernier. En vain. Les faits sont têtus. Ils se sont vus. Ils se sont parlé loin des indiscrets.

Mais, c'était sans compter avec nos perspicaces agents de renseignements au parfum de tout ce qui se trame sous nos cieux et à des niveaux insoupçonnés.



Jugez-en par les captures d'écran qui démasquent les deux "potes" !





Avec ces captures d'écran, devenues virales sur les réseaux sociaux (depuis le démenti du parti Pastef), entre autres preuves, il est donc établi que la "dame au teint d'ébène", versatile comme ce n'est pas permis, communiquait avec son "ami" opposant Ousmane Sonko



Leurs contacts, qu'ils croyaient certainement "verrouillés", ont poussé nos redoutés mais redoutables services secrets à procéder à une surveillance très poussée.



En somme, on comprend mieux pourquoi le Président Macky Sall, l'homme le plus informé du pays, qui a joué le jeu, n'a pas, du touts alors jeté le dévolu sur elle pour occuper le perchoir de l'Assemblée Nationale etc....









Dakarposte vous promet d'y revenir avec une ébauche de détails !

Mamadou Ndiaye