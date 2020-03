Amiral Papa Farba Sarr : Un inflexible et incorruptible à la tête du Délégué général du renseignement national

« L’homme qu’il faut à la place qu’il faut ». Une exigence très souvent, réclamée par des citoyens épris de justice et de performance dans la gestion des affaires publiques. L’obligation de résultat oblige… à vouloir placer cette option dans le cœur des décisions étatiques. Cette exigence ou obligation est souvent tronquée et mal appliquée dans le choix des hommes. Mais, il a été déniché des perles rares, très convaincues de la portée des actes et de ses conséquences. Sans concession aucune…, ils appliquent à la Lettre, les recommandations de leurs fonctions.



Ainsi, le Délégué Général du Renseignement National de la Présidence de la République, Amiral Papa Farba Sarr, est logé dans cette catégorie de personnes ressources rares, très dynamiques, rigoureux et très efficaces dans le recoupement et la collecte de données, liés aux renseignements.



L’Amiral Papa Farba Sarr, occupant une fonction très stratégique dans le dispositif de gestion des affaires étatiques, précisément dans les enquêtes de moralité et de renseignement se montre ferme et très exigeant dans l’accomplissement des tâches, liées à sa mission. Inflexible et incorruptible, l’homme avec sa démarche, méthodiquement, bien organisée, réussit toujours à décrocher les informations, les plus discrètement enfouies des personnes, dont il a souvent la charge d’enquêter.



Avec ses atouts et approches méthodiques, Amiral Sarr, garde jalousement, une discrétion indéfectible, tout en restant invisible et imperturbable. Du moins, il est difficile pour une bonne partie des Sénégalais de mettre un « visage » sur l’homme de sérail qui accomplit le souvent les plus grandes enquêtes de moralité, concernant certains haut responsables, devant occuper, la centralité de la gestion des affaires publiques.



Méconnu du grand public, Amiral Sarr, le reste davantage, pour les hommes politiques. Surtout, les Ministres et autres responsables de l’Etat…très promptes à détruire l’image de marque des plus réfractaires à la corruption. Loin d’être une proie facile, il se donne les moyens d’éviter toute accointance avec les affairistes de la République. Son intégrité et sa capacité de résistance à la tentation, sont indéfectibles. Rien d’autre que son travail ne l’intéresse… Pas d’affinités ni de copinage. Son travail et rien de plus…



Sous ce registre, des sources de Leral, précisent que l’évocation de son nom dans certaines enquêtes, donne de la sueur froide. Puisque, l’Amiral ne transige pas sur les règles d’éligibilité, liées à la moralité des sujets à enquêter.



A retenir que la Délégation générale au Renseignement national (DGRN), est un service de renseignement sénégalais, créé en 2014. Ladite entité regroupe tous les services logés dans divers ministères et, au niveau de la présidence de la République. Ce service chapeaute la Direction générale du renseignement intérieur (DGRI) et la Direction générale du renseignement extérieur (DGRE).



La direction en a été confiée à un général à la retraite, Papa Farba Sarr. L’homme avec son profil spécifique a été à la tête de la direction de la Documentation et de la Sécurité extérieure (DDSE), avant de prendre les commandes de la cellule d'orientation stratégique (COS). Son directeur a rang de ministre.



Amiral Papa Farba Sarr, un modèle, dont sa satisfaction se trouve dans l’accomplissement parfait de sa mission, doit être un exemple à donner aux Sénégalais. La légalité de ses actions et de son engagement à parfaire les renseignements, liés à la morale, découlant de ses aptitudes et capacités sont sûrement, profitables à l’Etat du Sénégal et de ses administrés. Chapeau bas Amiral !!!

















