Amnistie de Karim et Khalifa: Tout est entre les mains de Macky Sall

Il l’a fait savoir lors de l’émission Objection de Sud FM. Ismaila Madior Fall a réaffirmé que le chef de l’Etat a reçu le projet de loi d’amnistie de Karim Wade, Khalifa Sall, entre autres. « Maintenant, il appartient au président de la République de prendre langue avec ceux qui sont intéressés ou d’envoyer le projet de loi à l’Assemblée nationale. Il est difficile d’amnistier des personnes mais plutôt des faits. La démarche qui a été privilégiée, c’est que le projet de loi d’amnistie vise des faits. Le délit d’enrichissement illicite pour Karim Wade et dans le second cas, ce sont les faits de détournements de deniers publics, de blanchiment d’argent qui sont visés. Et ce sont les faits qui ont été commis par des individus de telle période à telle période. Au principal, ces deux personnes qui sont concernées pourront participer à la prochaine Présidentielle si la loi d’amnistie est votée. J’espère qu’eux-mêmes sont intéressés par la loi d’amnistie. Je crois savoir que l’un serait intéressé par la loi d’amnistie même si, je ne l’ai pas entendu le manifester parce qu’il faut aussi une manifestation d’intérêt. L’autre, je sais qu’il a dit qu’il n’est pas intéressé par une loi d’amnistie. Le dossier est en train les mains du chef de l’Etat ».







































































