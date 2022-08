Amnistier Khalifa Sall et Karim Wade: Birahim Seck parle d’une volonté d’encourager l’enrichissement illicite, le vol…

La contribution publiée vendredi par le Forum du Justiciable comportant un Projet de loi visant d’amnistie qui vise particulièrement Karim Wade et Khalifa Sall, sans les citer nommément, provoque plusieurs réactions sur les Réseaux.





Selon le Coordonnateur du Forum Civil, Birahim Seck, c’est juste une manière de faire la promotion de l’impunité, de l’enrichissement illicite, du vol et autres crimes y afférents.



« Il est dans l’idée de proposer l’adoption d’une loi d’amnistie sous prétexte d’une décrispation politique. Ce projet relève d’une volonté manifeste de cultiver et d’encourager l’enrichissement illicite, les détournements, le vol et la promotion de l’impunité dans l’espace public », a écrit Birahim Seck sur son compte Twitter.



AYOBA FAYE