Amsterdam : violents incidents entre supporters lors d'un match entre l'Ajax et le Maccabi Tel-Aviv

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affrété deux avions à Amsterdam pour secourir des citoyens israéliens après ce qu'il a qualifié, avec des responsables néerlandais, d'attaques "antisémites" à la suite d'un match de football.



Le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré que dix personnes avaient été blessées et que deux étaient portées disparues, conseillant à ses ressortissants de rester dans leurs chambres d'hôtel.



Les supporters se trouvaient à Amsterdam pour assister à un match opposant l'équipe israélienne du Maccabi Tel-Aviv à l'équipe néerlandaise de l'Ajax.



Des supporters auraient été agressés à différents endroits de la capitale néerlandaise avant le début du match. Selon le Times of Israel, plusieurs autres attaques ont aussi commencé après la défaite de l'équipe israélienne contre l'Ajax.





Le Premier ministre néerlandais, Dick Schoof, a qualifié ces attaques de "totalement inacceptables" et d'"antisémites", ajoutant qu'il était en contact avec son homologue israélien.



Il a déclaré que la situation était sous contrôle et que les auteurs seraient retrouvés et poursuivis.





La police d’Amsterdam avait écrit sur X qu’"un drapeau palestinien avait été arraché d’une façade par des personnes encore inconnues" elle a jouté avoir "empêché une confrontation entre un groupe de chauffeurs de taxi et un groupe de visiteurs sur la Place Max Euwe" située dans le centre ville.



Israël envoie des avions pour rapatrier ses supporters



Benjamin Netanyahu a annoncé qu'il envoyait des avions aux Pays-Bas, notamment des avions médicaux et des avions de secours, et qu'il s'était entretenu avec le Premier ministre néerlandais.



Le lieutenant-colonel Nadav Shoshani, porte-parole international de Tsahal, a décrit la décision d'envoyer des avions à Amsterdam comme faisant partie d'un "devoir historique de protection de notre peuple".









Des vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent le chaos dans les rues de la ville, avec des groupes qui s'attaquent les uns les autres. Une vidéo largement diffusée, qui n'a pas été vérifiée de manière indépendante par Euronews, montre une personne à terre au milieu d'une rue, frappée à coups de pied par plusieurs personnes.



D’autres images circulant en ligne et présentées comme filmées à Amsterdam montrent aussi des dizaines de fans du Maccabi Tel-Aviv qui chantent en hébreu "Finir les Arabes ! On va gagner !" ou encore "Laissons Tsahal gagner pour finir les Arabes"



La police néerlandaise a déclaré que 62 personnes avaient déjà été arrêtées, dont un grand nombre dans la Johan Cruyff Arena où se déroulait le match.



Elle a ajouté que dix arrestations avaient eu lieu avant même le début du match, lorsque des centaines de supporters du Maccabi se sont rassemblés dans le centre d'Amsterdam tôt jeudi.



Trente autres personnes ont été arrêtées sur la place Anton de Komplein, près du stade de football, où des gens protestaient contre l'arrivée du club de football israélien et se sont heurtés à la police.



Le maire d'Amsterdam, Femke Halsema, avait précédemment interdit une manifestation dans le stade et l'avait dirigée vers la place.