An 2 du décès de Pape Bouba Diop, ce mardi 29 novembre : Battre l'Equateur pour le lion

L’ancien international de football sénégalais, Pape Bouba Diop est décédé en France des suites d’une longue maladie, le dimanche 29 novembre 2020, à l’âge de 42 ans.



Pape Bouba Diop était de la génération 2000 de l’équipe nationale du Sénégal et s’était fait remarquer lors du Mondial 2002, en marquant le premier but du Mondial consacrant la victoire du Sénégal face à la France.



Ce 29 novembre 2022 coïncidera avec son deuxième anniversaire de décès et le match pour une qualification en huitièmes de finale du Sénégal contre l'Equateur. Sans aucun doute que les "Lions" vont jouer pour le premier et meilleur buteur du Sénégal en Coupe du monde avec 3 buts.



Pour rappel, en match de préparation en 2002, le Sénégal avait battu l'Equateur par un but à zéro.



















































