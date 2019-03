Analyse sociologique : Le Président Macky SALL pose les jalons pour entrer dans l’histoire… !

À la Suite de sa brillante réélection du 24 Février 2019, le Président Macky SALL s’est nulle doute inscrit dans une dynamique d’entrer définitivement dans l’histoire. Loin de s’enorgueillir, le Président Macky SALL, estime que la victoire est celle du peuple sénégalais. En effet, le vote a remarquablement bien traduit la volonté du peuple Sénégalais, qui a visiblement décidé d’adopter le PSE.

Alors que tout le monde attendait des tensions lors de ces élections, le Président Macky SALL a montré toute sa grandeur avec sa main tendue à l’opposition et à toutes les forces vives de la nation pour la construction du Pays. En effet, Le Président est conscient qu’une bonne gestion de nos ressources naturelles et gazières passe inéluctablement par une bonne stabilité du pays, d’autant plus que les investisseurs ont décidé d’accompagner la phase 2 du PSE à hauteur de 7000 milliards.

Sa brillante réélection est due au fait que le Président Macky SALL, dans une perspective sociologique, s’est départi des « fantômes « et « prénotions » pour citer Bacon pour en toute objectivité, voir la réalité du terrain. Il a su mettre en avant la notion de « relais » avec son ami et allié Thierno LO, un vrai stratège politique dont l’apport a été déterminant par le biais du concept « ADIANA sur le terrain » dans tout le Sénégal, d’où la belle victoire à Darou Mousty et Dakar et le ballotage dans des villes comme Touba et Thiès.

Cette stratégie véhiculée est assimilable au « Mit Zein » d’Aristote. La bonne démarche a été de ce fait, de voir les personnes considérées comme des « références » dans leurs zones respectives et de les mettre en avant. En sociologie, nous parlerons de « théorie des modèles » mis en avant pour peser sur le choix des populations. Ce qui permet de convoquer la notion de « rationalité » de Raymond Boudon qui est appliquée sur les choix des populations. En d’autres termes, le Président Macky Sall a su miser sur la proximité, et les « relais » en langage politique pour gagner les élections.

Fort de cette adhésion de la population, le Président Macky SALL est entrain de poser les jalons pour entrer dans l’histoire avec la main tendue aux anciens Présidents : Diouf et Wade .Ce qui démontre d’une grandeur remarquable vu que l’Etat comme le disait Nietzche est un « monstre froid »,accepter donc de tendre la main à ses prédécesseurs montre que le Président Macky SALL ne s’inscrit guère dans la perspective de tout polariser sur lui-même, il ne s’adjuge pas « la volonté de puissance » mais plus tôt le vœu réel de faire un leg magnifique aux générations futures .

Ce leg exceptionnel pour les générations futures est en passe d’être réussi , aussi le Président Macky SALL devra s’accompagner de toutes les compétences et intelligences pour s’’inscrire définitivement dans l’histoire ; nous avons un Président qui a la chance de ne pas subir de pression des lobbies et autres ,ce qui nous laisse augurer de bonnes perspectives avec le PAP 2 du PSE ,Karl Marx avait sans doute raison de dire que « Ce n’est qu’aux heures où la roue de l’histoire tourne à une vitesse vertigineuse que se révèle la vraie grandeur de quelqu’un » , et tous les jalons sont posés à cet effet ,

Bonne chance PRÉSI pour ce second mandat !



M.GUISSE

President des jeunes Coalition ADIANA