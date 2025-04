Ancien International de Basket, Ambassadeur de la BAL et Parrain de l’ASC Ville de Dakar- La réaction de Khoureychi Thiam

" Aux côtés de Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, j'ai eu l'immense honneur de participer à la cérémonie d'ouverture de la Basketball Africa League à Dakar Arena « Season 5 ».

En tant qu’ancien International, Ambassadeur de la BAL et Parrain de l’ASC Ville de Dakar je crois fermement que le sport est un pilier fondamental de notre vision Sénégal 2050 : un véritable levier économique et un puissant vecteur de cohésion sociale, nationale et internationale.

À l’horizon Dakar 2026 « JOJ », notre pays se prépare à briller, en faisant du sport une vitrine d’épanouissement, d’unité et d’excellence pour toute notre jeunesse" réagit Khoureychi Thiam