Angleterre : La presse ne rate pas Thomas Tuchel après la défaite historique de la sélection contre le Sénégal

Ça n’avait pas été brillant jusque-là, mais au moins, Thomas Tuchel pouvait s’abriter derrière des victoires. Pas cette fois. L’équipe d’Angleterre, battue en amical par le Sénégal mardi soir à Nottingham (1-3), a subi sa première défaite depuis la nomination du coach allemand, et la première de son histoire face à une équipe africaine en 21 affrontements.

Trois jours après un tout petit succès contre Andorre (1-0) en qualifications pour la Coupe du monde 2026 qui avait déjà fait beaucoup causer, ce revers inquiète de l’autre côté de la Manche. Et l’ancien entraîneur du PSG, qui ne bénéficie déjà pas d’un immense crédit en tant que sélectionneur étranger, en prend évidemment pour son grade.

« Léthargie »



Le Telegraph a ainsi vu « une équipe de fin de saison sans idée ni plan tactique clair ». « Tuchel a semblé vouloir réanimer son 4-4-2, même si en cours de route, il a commis quelques bizarreries », ajoute le quotidien britannique au sujet des choix de l’Allemand, comme le fait de ne pas faire jouer davantage Ivan Toney ou à l’inverse de s’entêter avec Kyle Walker, littéralement déposé par Ismaïla Sarr sur le premier but sénégalais. « L’équipe a fait preuve d’une grande léthargie », est-il écrit en résumé.





Après avoir ouvert le score par Harry Kane, les Anglais se sont fait déborder de tous les côtés par leurs adversaires, récompensés en seconde période par des buts de Habib Diarra et Cheikh Sabaly. « Des milliers de supporters se sont alors rués vers la sortie, le coup de sifflet final entraînant les huées de ceux qui sont restés, raconte le Guardian. Tuchel a-t-il connu une période de lune de miel ? Difficile à dire, compte tenu de l’opposition de certains à sa nomination. Mais si c’était le cas, c’est terminé à 100 %. »

L’Allemand avait débuté son mandat par trois succès sans encaisser de but, mais face à des adversaires de petit calibre (l’Albanie, la Lettonie et Andorre). Et même s’il avait procédé mardi à une très large revue d’effectif, ne gardant parmi les titulaires habituels que Declan Rice, Bukayo Saka et Harry Kane au coup d’envoi, l’ancien coach du PSG sait qu’il ne sera pas épargné.





Appelé pour mener l’Angleterre à la victoire finale lors de la prochaine Coupe du monde, il a un immense chantier devant lui. « Nous n’allons pas paniquer mais nous savons que nous devons être meilleurs », d’autant que le Mondial va « vite arriver », a commenté son capitaine, Harry Kane.































































