Saisie des biens confirmée : Tahirou Sarr et Farba Ngom perdent leur appel

Ce vendredi 13 juin 2025, la Chambre d’accusation financière a confirmé les ordonnances de saisie des comptes et biens des hommes d’affaires Tahirou Sarr et Farba Ngom, selon Seneweb. Ces mesures, prises par le juge d’instruction financière, visent à sécuriser les actifs dans une affaire de blanchiment de capitaux et d’escroquerie.



Farba Ngom a été inculpé le 27 février 2025 pour association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de blanchiment de capitaux, escroquerie portant sur 31 885 944 444 FCFA de deniers publics et complicité d’abus de biens sociaux. Tahirou Sarr, inculpé le lendemain, est poursuivi pour les mêmes chefs, ainsi que pour escroquerie portant sur 25 388 944 444 FCFA et abus de biens sociaux, suite à un rapport de la Centif.



Le 11 mars 2025, le président du Collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier a ordonné la saisie pénale, sur la base des articles 41-1 à 41-4 du Code pénal, des articles 677-40 à 677-42 du Code de procédure pénale et de l’article 202 de la loi n°2024-08 du 14 février 2024 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. La défense, contestant ces ordonnances, avait interjeté appel, mais la Chambre d’accusation a rejeté leur recours.





























































seneweb