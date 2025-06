Angleterre vs Sénégal : Pape Thiaw veut garder l’invincibilité et vise une victoire

C’est un test grandeur nature qui se présentera devant le Sénégal ce mardi 10 juin. Les Lions iront défier l’Angleterre, qui les avait battus 3-0 en 1/8e de finale de la Coupe du monde 2022 pour leur seule confrontation. Il y aura donc de la revanche dans l’air. Surtout, Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers feront face à une armada de joueurs exceptionnels : Bellingham, Palmer, James, Arnold, Kane…Toutefois, pas de quoi faire peur aux Lions. C’est l’avis du sélectionneur Pape Thiaw. « Nous sommes prêts pour le match. Il nous reste encore une séance d’entraînement mais l’ambiance est bonne. On a envie de faire un bon match demain », martèle-t-il en conférence de presse ce lundi.



Loin de s’appesantir sur sa simple impression, le technicien se base sur la forme de ses ouailles, invaincus depuis 21 matchs ; le revers contre la Côte d’Ivoire lors de la CAN 2023 étant intervenu aux tirs au but, il est statistiquement considéré comme un match nul. « Nous espérons garder cette invincibilité. Nous savons que nous ferons face à une grande équipe, l’Angleterre, que l’on ne présente plus. Mais nous avons des armes à faire valoir, alors nous voulons garder cette série et pourquoi pas gagner ce match. »



Confiance et ambition



Pour cette partie, Pape Thiaw pourra notamment compter sur Pape Gueye, qui a manqué le match contre l’Irlande vendredi (1-1). Par ailleurs, le sélectionneur aura ses « Anglais » à disposition : Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, Gana Gueye, Ismaïla Sarr, qui ont régalé en Premier League cette saison. Seuls Pape Matar Sarr (blessure) et Sadio Mané (raison personnelle) seront absents. De quoi rassurer le coach, qui ne veut toutefois pas oublier que ce sera une occasion d’évaluer son groupe.



« J’ai tout mon effectif à ma disposition. Vous verrez demain quelle équipe je vais mettre en place. On sait qu’on a fait un bon match face à l’Irlande, surtout avec une belle performance en deuxième mi-temps. Il ne faut pas se tromper d’objectif parce que c’est un match amical qui sert à ajuster, corriger et essayer. L’Angleterre est une très belle équipe, mais ce ne sont plus les mêmes joueurs, le contexte a changé. Nous aussi, nous avons évolué. »





















































