Mali : le mandat d'Assimi Goïta prolongé de 5 années supplémentaires

Le général Assimi Goita dirige ce pays d'Afrique de l'Ouest depuis qu'il a orchestré deux coups d'État en 2020 et 2021. Cette décision fait suite à la dissolution des partis politiques par le régime militaire en mai.



Selon le communiqué du cabinet du gouvernement, le projet de loi conduira à la "révision de la Charte de la transition, accordant au chef de l'État un mandat de cinq ans renouvelable à partir de 2025". Il met en œuvre les recommandations des consultations du dialogue national organisées par le régime militaire en avril, que les partis politiques ont boycottées.



Le projet de loi doit maintenant être ratifié par le Conseil national de transition, l'organe législatif chargé de superviser la transition.



Au début du mois de mai, le général Goita a signé un décret dissolvant les partis politiques, une décision prise dans un contexte d'opposition croissante. Cette décision a coïncidé avec une recrudescence des enlèvements de militants pro-démocratie dans la capitale, Bamako, et quelques jours seulement après une manifestation de plusieurs centaines de militants.



Le Mali, pays enclavé dans la région semi-aride du Sahel, est en proie à l'instabilité politique qui a gagné l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale au cours de la dernière décennie.



Le pays a connu deux coups d'État militaires depuis 2020, alors que l'insurrection des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique s'aggravait. La junte avait promis un retour à un régime civil d'ici mars 2024, mais a ensuite reporté les élections. Aucune date n'a encore été fixée pour l'élection présidentielle.





























































