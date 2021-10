Année scolaire : Mohamed Sylla distribue plus de 6000 cahiers aux élèves de Mbacké.

Un soutien de haute facture pour les élèves de l’Ecole Franco-arabe de Darou Salam à Mbacké et de plusieurs autres établissements à l’actif de Mohamed Sylla. Le leader politique Apériste de Touba, à la tête d’une délégation composée de quelques-uns de ses camarades de parti, a, en effet, mis la main à la poche pour proposer aux apprenants un lot de 6000 cahiers.



Un geste hautement salué par l’Inspection Départementale de l’Enseignement et de la Formation qui a dépêché l’inspecteur Bassirou Kassé.



Ce dernier précisera que le geste est venu à son heure avant de signaler que l’école a besoin des bonnes volontés de cette trempe pour se développer. Il insistera aussi sur l’importance de l’éducation dans un pays comme le Sénégal qui aspire à un développement imminent.



Dans son allocution, Mohamed Sylla s’engagera à doter en tables-bancs l’établissement dans les plus brefs délais non sans rappeler que la politique qui n’a d’incidence sur le social est une mauvaise politique.



Étaient présentes plusieurs personnalités dont la Présidente de l’association chargée de la scolarisation des jeunes filles.



















dakaractu