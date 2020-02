Anniversaire de la réélection de Macky : Mohammed Dionne fait le bilan

C’était le 24 Février 2019 quand Macky Sall obtenait un second mandat de 5 ans à la tête du Sénégal. Aujourd’hui, le chef de l’Etat boucle la première année de son quinquennale. L’ancien premier ministre Mohammed Boun Abdallah Dionne, invité spécial d’Emedia à l’occasion de l’anniversaire de la réélection de Macky Sall, s’est prononcé sur la dette intérieur du Sénégal qui s’élève à plus de 200 milliards de Fcfa.



Il estime que ce n’est pas gênant parce que cela permet de faire des investissements publics qui créent de la richesse.



« Le chef de l’Etat est allé très fort dans son ambition de bâtir le pays. C’était beaucoup plus simple pour lui de faire comme tous ses prédécesseurs. Il a trouvé ici 32 Km d’autoroute. Quand on voit petit, on investit petit et on réalise petit. Quand on voit grand comme lui, on investit beaucoup et on s’endette aussi pour investir. Et parfois, le temps de la mobilisation effective des ressources, il y a entre ce temps-là des décalages et forcément un peu de dette et d’arriérés intérieurs. Ce qui est fondamental, c’est l’investissement public ».



Pour l’actuel secrétaire général de la présidence de la République, Macky Sall est en train de construire le Sénégal et c’est ça qui est important.



"Quand on travaille avec un Etat, forcément parfois l’Etat à un rythme de décaissement qui peut être lent par rapport au rythme de l’entreprise ou par rapport au secteur privé. Mais ce n’est pas une raison de jeter le bébé avec l’eau du bain. Au contraire, le Chef de l’Etat est en train de construire le pays et c’est cela qui est important »







































seneweb