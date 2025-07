Anniversaire du Pastef- Ousmane Sonko s'adresse ce soir à ses militants !

"Après 11 années d'existence, PASTEF–Les Patriotes franchit une nouvelle étape majeure avec l'installation de son Conseil national, l’une des instances les plus importantes du parti.

La cérémonie se tiendra ce soir au King Fahd Palace.



À cette occasion, je m’adresserai à l’ensemble des militants et sympathisants à travers un message important, porteur de nouvelles orientations. Ce message sera diffusé en direct et l’heure vous sera communiquée tout à l’heure.



Restez mobilisés, restez à l’écoute !" écrit le chef de file du parti Pastef , Ousmane Sonko.