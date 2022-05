Annoncé à Masslikoul et à Tivaouane, le Président Macky Sall écoutera t'il séjour pour débarquer à Dakar?

Le Président Macky Sall continuera t'il son périple? Mystère et boule de gomme.

En tous les cas, il est annoncé à Tivaouane dans les prochaines heures. Aussi, une source, jusqu'ici fiable, nous apprend que Macky, qui a fait part de sa profonde émotion, suite au violent incendie qui a fait des ravages connues, "pourrait écourter son séjour".



Selon notre source, le chef de l'Etat, dévasté, "peut revenir dans quelques heures au Sénégal pour ensuite faire cap sur Massalikoul Jinane aux fins d'y prier ce vendredi à côté du khalif général des mourides, qui séjourne actuellement à Dakar, avant de se rendre à Tivaouane où des anges ont tristement perdu la vie".



Conscient de l’ampleur de ce sinistre majeur, le chef de l'Etat a décrété trois jours de deuil national entre autres instructions à ses ministres et collaborateurs



Pour rappel, le Président Macky Sall a quitté Dakar depuis le mardi 24 mai 2022 pour une visite officielle de deux jours à Luanda en Angola



Le Chef de l’État est actuellement à Malabo en Guinée Equatoriale pour deux Sommets Extraordinaires de l’Union Africaine les 27 et 28 mai 2022 sur :

1- Les questions humanitaires

2- La lutte contre le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement.



Le retour du Chef de l’État à Dakar est prévu le samedi 28 mai 2022. Du moins, sauf revirement.