Annoncé mort , l'ex Premier Ministre Mohamed Dione se porte bien!

Un bruit a fini de parcourir le ciel étoilé de Dakar durant cette nuit du 19 au 20 Juillet 2019. En effet, il a été annoncé par on ne sait quel canal que l'ex Premier Ministre du Sénégal, Mohamed Dione, malade depuis quelques temps serait décédé.

Dakarposte a, du coup joint son petit frère Cheikh Dione. Et, ce dernier, n'en revenant pas, a balayé d'un revers de main avant de jurer sur tous les saints que son illustre frangin se porte à merveille "kar machalla", pour le paraphraser.

"Je suis dans mon hôtel à Paris et je viens de le quitter" a renchérit Cheikh Dione.



"Très malheureuse rumeur! Notre frère Boun Abddallah Dione est bel et bien en vie. Souhaitons lui prompt rétablissement" nous a écrit sous forme de texto Aziz Mbaye dit Général proche parmi les plus proches du couple Présidentiel.











Mamadou Ndiaye, Dirpub dakarposte.com

