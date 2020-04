Annoncé mort, "Boy Bambara" vit toujours

La rédaction de dakarposte, qui a repris l'information publiée tard dans la soirée du mercredi 15 au jeudi 16 avril 2020 dans "Galsen 221" et "Seneweb" (annonçant la mort du lutteur Boy Bambara) et à la RFM ( à minuit), bat sa coulpe.

L'ancienne gloire, certes malade depuis plus d'une année, vit toujours.

Nous nous excusons auprès de sa famille , proches bref de l'univers de la lutte Sénégalaise.

Aux dernières nouvelles, Boy Bambara, qui vit aux Parcelles Assainies va réagir dans les prochaines heures à travers une vidéo.