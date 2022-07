Ansoumana Danfa detruit Khalifa Sall et Cie: « Yewwi est une bande de menteurs. Tout ce qu’ils disent c’est des mensonges »x

Après avoir salué le remarquable travail du Comité électoral des Parcelles Assainies sous sa présidence le ministre Amadou Ba, Ansoumana Danfa de la coalition Benno bokk yakaar s’en est violemment pris Khalifa Sall et compagnie. « Yewwi est une bande de menteurs. Non sans faire dans la dentelle, M. Danfa détruit Yewwi Askan wi. Ainsi la tête de file de MAC/Authentique, appellera les sénégalais à aller voter massivement en faveur de la liste de Benno bokk yakaar.







Tout ce qu’ils disent c’est des mensonges. Ils fabriquent des mensonges et manipulent les gens », a-t-il réagi en réponse aux accusations portées contre leur régime sur l’homosexualité. Très en colère, la tête de file du parti Mac/Authentique rappelle vigoureusement que « Ces élections là ne sont pas des élections de « gorguidjiguène » des homosexuels. Ce n’est pas vrai. Ils sont entrain de mentir ». À en croire, M. Danfa, « Le président Macky Sall est clair sur cette question ». Poursuivant, Ansoumana Danfa rafraîchit la mémoire: « Le Khalife général des mourides, Cherigne Mountakha Mbacké l’a rappelé à Touba que le président Macky Sall croit aux guides, il les aime et c’est un bon talibé ».



Embrayant un registre du petrole, l’allié du président Macky Sall accusera Yewwi d’être en discussion avec des « personnes qui scellent dans l’exploitation du pétrole et du gaz ». « Ils ont commencé à bazarder ce pays », a-t-il enfoncé.



Ainsi le leader de MAC/Authentique appellera « les sénégalais à aller massivement le 31 juillet dans la paix ». « Pour la stabilité du pays il faut voter Benno », a-t-il lancé.



Ansoumana Danfa d’insister sur le vote en faveur de Benno. «Nous les jeunes des Parcelles Assainies, nous avons la responsabilité pour la liste de Benno parce que Amadou Ba a beaucoup fait, il s’est beaucoup investi pour la population des Parcelles Assainies ». Toujours à en croire, M. Danfa, «Ce dimanche à partir de midi, la victoire sera di côté de Benno».