Anta Babacar NGOM condamne l’attaque du convoi de la coalition PASTEF

Anta Babacar NGOM a condamné, jeudi, l’attaque survenue hier à Koungheul, visant le convoi d’Ousmane SONKO, tête de liste de la coalition PASTEF.



En deuxième position sur la liste de la coalition Sam Sa Kaddu, elle a exprimé sa solidarité envers les blessés et leurs familles, soulignant l’importance cruciale de maintenir un climat politique serein.





«Suite à l’attaque contre le convoi du Président Ousmane Sonko à Koungheul, je tiens à exprimer toute ma compassion aux blessés et à leurs proches. Je condamne fermement la violence, d’où qu’elle vienne, et appelle chacun à la retenue et à la sérénité », a-t-elle déclaré appelant à bâtir ensemble « un espace politique apaisé, au service de la paix et de la démocratie ».





















































































Walf