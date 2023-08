Anta Babara Ngom dévoile son programme : "Si je suis élue présidente..."

Candidate déclarée à la candidature pour la présidentielle de 2024, Anta Babacar Ngom a dévoilé les grands axes de son programme ce samedi. Elle a d’abord promis d’investir dans la jeunesse. Car dit-elle, «nos frères et sœurs sont dans les rues parce qu’ils n’y croient plus, ils se tournent vers l’immigration clandestine, ils sont prêts à mourir en mer parce qu’ils n’ont plus d’espoir, parce qu’ils ont le sentiment d’être abandonnés.»





La candidate déclarée s’est engagée à investir sur l’éducation et la formation professionnelle «pour élever une nouvelle génération de leaders.» Ensuite, Anta Babacar Ngom «propose de rendre l’école obligatoire dès l’âge de 6 ans avec l’enseignement de l’anglais pour tous.»





Si elle est élue, Anta Babacar Ngom compte instaurer un service civique pour 300 000 jeunes par an. Un ministère des affaires religieuses sera créé, la mendicité dans nos rues «sera totalement éradiquée», le patriotisme économique et la souveraineté du pays dans les hydrocarbures et ses richesses minières seront renforcés.



































Igfm