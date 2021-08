Anti-vaccins : sur les réseaux sociaux Instagram et Tik Tok, Emmanuel Macron tente de convaincre

Alors que la mobilisation des anti-pass sanitaire a connu un bond pour le troisième weekend de manifestations d'affilée, Emmanuel Macron passe à l'offensive. Depuis le fort de Brégançon où il passe ses vacances, le chef de l'État choisit une nouvelle fois des canaux prisés des jeunes, Instagram et Tik Tok, pour réagir et s'adresser aux jeunes adultes.



Tenue décontractée, teint hâlé, vidéo faite à la main en selfie, le président use des codes des réseaux sociaux et propose aux internautes de lui poser des questions sur les vaccins. Dans une première réponse, adressée à "un jeune homme en bonne santé qui se demandait pourquoi se faire vacciner", Emmanuel Macron l'a notamment incité à le "faire pour ses proches", soulignant qu'il réduirait ainsi "le risque d'en contaminer d'autres".



D'un côté, le président dénonce des "fausses informations" et "fausses rumeurs". De l'autre, il cherche à faire preuve de pédagogie pour convaincre les plus hésitants.



"Il ne faut pas donner une importance excessive à une minorité violente", a estimé lundi sur RFI le secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes, Clément Beaune, tout en reconnaissant qu'il existe "des angoisses sur le vaccin lui-même, sur la façon dont va se passer la rentrée scolaire, se dérouler la mise en place du pass sanitaire". "Ça, nous devons l'expliquer", a-t-il sommé.



L'exécutif veut éviter une résurgence d'une crise sociale d'ampleur comme celle des Gilets jaunes, qui viendrait s'ajouter au problème du Covid-19, qui perturbe déjà le programme des réformes d'Emmanuel Macron pour la rentrée et pour les derniers mois du quinquennat.



Ultime inquiétude: la décision - toujours incertaine - du Conseil constitutionnel à propos de la loi étendant le pass sanitaire aux bars, restaurants ou trains, qui est attendue jeudi.