Antoine Félix Diome bras droit du Président Macky Sall – Une confiance méritée

C’est le cas de le dire, le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome est le véritable homme de confiance du président de la République et pour cause. D’abord parce que le ministère de l’Intérieur dont il est le patron est le poumon du gouvernement pour avoir un œil sur tout ce qui se passe sur l’ensemble du territoire, mas aussi parce que le ministre en charge de ce département doit être un homme irréprochable car, il est détenteur de plusieurs secrets.

Mais, il se trouve par ailleurs que la confiance absolue du président de la République lui est nécessaire pour l’application de ses missions les plus délicates.

Ce samedi, et comme vous le voyez sur ces images de dakarposte, le "premier limier du pays" a accompagné le chef de l'Etat à l’aéroport car celui-ci devait se rendre en Gambie puis au Burkina Faso pour assister au Fespaco donc le Sénégal est cette année l’invité d’honneur.

Pour la gouverne de ceux qui l'ignorent encore, en l’absence du président de la République, c’est lui qui est chargé de "garder la maison " même s’il n’assure pas l’intérim de ce dernier.

L’Intérieur, c’est le " ministère de l’Etat" par excellence. Doté d’un portefeuille gigantesque, qui englobe le très important renseignement, la police, la gendarmerie, la sécurité civile, les relations avec les territoires, les cultes, l’organisation des élections… il est ultrasensible politiquement, notamment à l’approche d’élections on ne peut plus décisives.

Antoine, qu'on le porte dans son cœur ou pas assure "nak machallah". Jeune par l'âge, mais mature par les idées, il est le garant de notre sécurité et de notre démocratie.

Dans le gouvernement Sénégalais, le ministre de l'Intérieur, même s’il ne l’est pas dans l’ordre protocolaire de nomination, est de fait le deuxième personnage le plus important, juste après le Premier ministre. Or, il n'y a plus de Premier ministre, c'est donc Antoine qui "gère" les affaires courantes du pays en l'absence du "patron". En tous les cas, les images captées en disent long. "Intérieur" signifie que ce ministre a pour principale mission de veiller à ce que tout se passe bien à l'intérieur des frontières du pays. D'où son importance et le fardeau porté par les frêles épaules de "Tony", comme certains le surnomment affectueusement.



Le gardien du territoire…



Le ministre de l'Intérieur administre le territoire : il veille à ce que partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest, les services publics fonctionnent (écoles, hôpitaux, forces de sécurité, etc…), que les routes puissent être utilisées, etc. Pour cela, il s'appuie sur des intermédiaires, et notamment les gouverneurs, préfets et sous-préfets qui sont ses relais dans les régions et départements.

C’est donc pour toutes ces raisons que c’est un bras droit essentiel du président de la République. Quoi de plus normal qu’il soit alors son homme de confiance ? Mais s’il l’esst plus que tout autre, c’est parce que l’homme Antoine Félix Diome brille par son sérieux, sa maîtrise des dossiers et son sens élevé du travail bien fait.















