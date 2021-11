Antoine Félix Diome, ministre de l’Intérieur : « Pourquoi il était nécessaire de construire un deuxième commissariat aux Parcelles assainies... »

C’est le ministre de l’Intérieur qui l’a dit, aujourd’hui, au cours de l’inauguration de la nouvelle unité territoriale des forces de police. Antoine Félix Diome explique que nous constatons « une complexité de plus en plus croissante de la criminalité ».



« Et la collectivité territoriale des Parcelles Assainies, de par sa position géographique, son poids démographique et son essor économique, occupe une place plus que stratégique dans la capitale sénégalaise », reconnait le « premier flic du pays ». D’où la raison de lutter contre l’insécurité en adoptant la police de proximité.













dakaractu