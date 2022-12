Antoine GRIEZMANN, le patron...

Quel match encore une fois… Le Madrilène a joué en 4, en 6, en 8, en 10. Son appel et son déplacement sont décisifs sur l'ouverture du score et il fut, constamment, un vrai poison entre les lignes. Toujours seul et toujours disponible, avant la pause, il a causé bien du souci aux Marocains. En seconde période, il s'est sacrifié aux quatre coins du terrain jusqu'à jouer les libéros en sortant des munitions marocaines de sa surface (57e, 63e).