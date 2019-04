Appel BCEAO : Kémi Séba réagit et traite Macky de...

Kémi Séba n’a pas tardé à réagir sur le procès en appel l’opposant à la Bceao. L’activiste se dit prêt à faire face. Il n’a pas manqué aussi de glisser un tacle au président Macky Sall.



"Observant notre montée en puissance en Afrique, et sans doute sur ordre de la France, la BCEAO continue en appel sa persécution à notre (mon) encontre suite à mon acquittement en première instance pour l'affaire du billet brûlé. Mais si ces gens pensent que je vais abdiquer, paniquer, m'échapper, qu'ils sachent qu'ils se sont trompés de N*gre. Reste à savoir si le vice-champion de la FRANÇAFRIQUE Macky Sall (Le champion étant Ouattarra) qui m'a interdit de séjour au Sénégal, au prétendu motif de ma dangerosité pour l'ordre public (pour ma popularité auprès de la jeunesse surtout...), acceptera que je foule de nouveau le sol sénégalais pour me faire JUGER. Je n'ai PEUR DE RIEN. ET VOUS MONSIEUR MACKY SALL? », a-t-il posté sur sa page Facebook.



L'audience pour le procès en appel a été renvoyée au 12 juillet prochain.