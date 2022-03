Appel, Daaka, Ziarra de Léona niassène : Le Sénégal a foi dans la semaine

En prélude au démarrage de la retraite spirituelle annuelle de Médina Gounass, le gouvernement du Sénégal a remis un lot d’équipements au comité d’organisation de cet événement religieux appelé Dental Daaka. Il s’agit d’un lot de brouettes, de pelles, de balais, de fourchettes, de râteaux, de gants et de tout l’accessoire nécessaire au nettoiement et à l’assainissement de lieux recevant du public. L’Unité de coordination et de gestion (Ucg) a également recruté 100 jeunes de cette localité du département de Vélingara, situé au Sud du Sénégal, pour assurer le travail «avant, pendant et après le Daaka», précise Abdou Karim Sall, ministre de l’Environnement et du développement durable, hier. Il conduisait une délégation composée du ministre de l’Urbanisme et de l’hygiène publique, Abdoulaye Seydou Sow, ainsi que beaucoup d’autres directeurs et chefs de services des ministères de l’Environnement et de l’Urbanisme. Reçu par le khalife de Gounass, Thierno Amadou Tidiane Bâ, Abdou Karim Sall dit : «Nous sommes revenus dans la ville sainte de Médina Gounass pour les préparatifs du Daaka. Nous venons apporter notre appui au nom du chef de l’Etat, pour que le Daaka puisse se dérouler dans d’excellentes conditions comme le souhaite le président de la République, en apportant un matériel à travers l’Ucg qui a mobilisé des moyens conséquents pour que, avant, pendant et après, Médina Gounass soit propre et le site du Daaka aussi.» Recevant les hôtes dans son salon privé, à son domicile, le khalife Thierno Amadou Tidiane Bâ a remercié le gouvernement qui, dit-il, année après année, fait un effort supplémentaire pour mettre à l’aise les pèlerins, en vue d’atténuer les effets de la chaleur et de la poussière qui sont le lot quotidien dans le site dédié à cette retraite qui va durer 10 jours (du 4 mars au 14 mars courant). Il a formulé des prières pour le pays, la délégation gouvernementale, mais aussi pour le chef de l’Etat, afin qu’il puisse mener à bon port le navire Sénégal, non sans faire auparavant un petit cours d’histoire sur Médina Gounass, la sainte, et le Daaka, tous créés par son défunt père, Mahamadou Saïd Bâ, dans la moitié des années 30.

Avant de se séparer du vénéré khalife, Abdou Karim Sall a offert à son hôte, un exemplaire du Saint Coran, une natte de prière ainsi qu’un chapelet. Un cadeau que le khalife, affichant un beau sourire non altéré par le poids de son âge, a qualifié de «plus beau cadeau qu’un musulman puisse recevoir».

Locales : «Vos prières sont exaucées pour nous 2»

Les ministres Abdou Karim Sall et Abdoulaye Seydou Sow, des habitués de Médina Gounass, en sont même des talibés. S’adressant au khalife Thierno Amadou Tidiane Bâ, Abdou Karim Sall a dit : «Nous sommes aussi venus vous remercier et vous rendre hommage pour les prières formulées à notre endroit. Nous étions venus recueillir vos prières à l’époque. Dieu merci, nous avons, tous les 2, remporté les élections dans nos localités respectives. Nous vous en sommes reconnaissants.»

Il faut savoir que le Daaka est un mot d’origine mandingue, emprunté par les Peulhs du Fouladou, qui signifie «campement». En ces lieux situés à 10 km de la cité, des milliers de pèlerins, pendant 10 jours, vont lire entièrement le Coran, plusieurs fois, invoquer le nom de Dieu et de son Prophète (Psl), faire ensemble les 5 prières et des prières surérogatoires.









































Le Quotidien