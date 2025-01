Appel à l'audace et à la stabilité au premier Conseil des ministres du gouvernement Bayrou

Emmanuel Marcon a appelé à l'audace et à la stabilité, lors du premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement de François Bayrou.



Comme le veut la tradition en ce début d'année, les ministres se sont d'abord réunis au ministère de l'Intérieur pour un petit-déjeuner de rentrée.



Les 35 ministres ont ensuite traversé la rue en rangs serrés pour rejoindre Emmanuel Macron au Palais de l'Élysée.



"Ce gouvernement est né dans la tourmente d'une crise politique majeure. Vous connaissez le tableau : la censure, l'éclatement des majorités, la montée en puissance des extrêmes", a déclaré la porte-parole du gouvernement Sophie Primas lors d'une conférence de presse.







Elle a ainsi appelé "chacun" à "prendre ses responsabilités" et à "sortir des positions inflexibles" pour faire le choix de "l'exigence" et du "dépassement", plutôt que de "l'obstruction".

Vote du budget



La priorité est l'adoption du budget de 2025.



Les agences de notation, les marchés financiers et la Commission européenne exhortent également la France à réduire son déficit pour respecter les règles de discipline budgétaire de l'UE.



En effet le Pacte de stabilité et de croissance fixe des plafonds de dette à 60 % du PIB et de déficit publics à 3 % du PIB.



Le cap a été fixé : le gouvernement veut ramener son déficit public de 6,1% du PIB en 2024 à 5,4 % du PIB en 2025. Les ambitions ont été revues à la baisse, l’objectif de déficit ayant initialement été fixé à 5 % par le précédent Premier ministre Michel Barnier.



Dévastée par le cyclone Chido, Mayotte attend également un projet de loi promis en début de semaine par François Bayrou.



Emmanuel Macron a nommé François Bayrou Premier ministre le 13 décembre 2024 et l'a chargé de former un nouveau gouvernement. La composition du gouvernement a été annoncée le 23 décembre 2024.



Le précédent gouvernement de Michel Barnier avait été renversé le 4 décembre après l'adoption d'une motion de censure à l'Assemblée nationale.