Appel à l’éducation des enfants, Abdoul Mbaye répond à Macky Sall : «la responsabilité est celle du leader politicien et non des parents»

Le leader de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act), Abdoul Mbaye a répondu au président de la république, Macky Sall, qui en marge de la prière de l’Aïd Al Fitr à la grande mosquée de Dakar, a beaucoup insisté sur la crise des valeurs.



«Quelles valeurs transmettons-nous aux enfants lorsque la Constitution n’est pas respectée, la trahison rémunérée, le vol de deniers publics impuni et récompensé, en plein jour comme hauts faits politiques ? La responsabilité est celle du leader politicien et non des parents», a posté l’ancien premier ministre sur son compte twitter.































































dakarmatin