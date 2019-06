Appel à témoin du Procureur : Barth récuse et internationalise la bataille judiciaire.

Contrairement à Ousmane Sonko et Abdoul Mbaye, le maire de Mermoz/Sacré-Cœur refuse pour sa part de déférer à la convocation de la Division des Investigations Criminelles si toutefois il est saisi pour coopérer à élucider l’affaire dite du scandale à 10 milliards.

Barthélémy Dias reste dubitatif quant à l’efficacité de cet appel à témoin du Procureur de la République et s’interroge sur l’impartialité de ce dernier.



Il entend porter le combat au niveau international en saisissant les instances judiciaires anglaises et américaines.

L’édile est également d’avis que la DIC qui est censée entendre les témoins s'est métamorphosée depuis l’arrivée du président Macky Sall.

Le démissionnaire de l’association des maires du Sénégal a toutefois profité de la tribune pour inviter ses partisans et sympathisants à se mobiliser massivement à la place de la nation (ex obélisque) le 14 juin pour exprimer leur mécontentement dans la gestion des ressources pétrolières et gazières.