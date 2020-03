Appel du Mahdi- Importante déclaration de la communauté Layène attendue

Dakarposte a appris de ses perspicaces informateurs que la communauté Layène fera d'ici deux heures une importante déclaration.

Et, des informations glanées ça et là il nous revient que la déclaration se fera chez le khalif général des Layènes. "Sauf revirement, le discours sera axé sur l'annulation de l'appel de Seydina Limamoulaye en raison de la propagation du coronavirus qui a entraîné la fermeture dans le pays de toutes les écoles et universités sur instruction du chef de l'Etat." nous souffle un proche de la fratrie de Limamou