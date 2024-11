Appel téléphonique de Macky à Kaolack : «C’est vous-même qui avez dit que le pays ne marche pas…j’ai accepté d’être tête de liste pour contribuer à cette entreprise de sauver le Sénégal»

Scotché derrière son Smartphone, le président Macky Sall continue de battre campagne via les réseaux sociaux. En effet, le président sortant et tête de liste de Takku Wallu Sénégal a joint au téléphone les responsables de sa coalition du Saloum pour revenir sur l’enjeu de ces législatives anticipées 2024. «Le pays roule droit vers des lendemains qui ne présagent rien de bon. Si on ne fait rien, le pays ira directement vers des jours difficiles pour toutes les franges de la société », a fait remarquer Macky Sall derrière son Smartphone lors de la visite chez Marima Sarr des deux têtes de listes de Takku Wallu Sénégal à Kaolack (Ahmed Youssouf Bengelloune et Astou Ndiaye). Poursuivant son adresse à ses nombreux inconditionnels de Takku Wallu chez l’ancienne maire de Kaolack, Il dira : « C’est vous-même qui avez dit que le pays ne marche pas alors œuvrons pour que le pays marche à nouveau». Avant d’inviter ses troupes à «dépasser les clivages et querelles intestines pour le seul bénéfice du peuple Sénégalais». Selon lui, «c’est pour cela d’ailleurs que j’ai accepté d’être tête de liste de Takku Wakku pour contribuer à cette entreprise de sauver le Sénégal ». «Il faut davantage se mobiliser à travers les grands quartiers, chez les parents et proches pour une victoire éclatante le 17 novembre prochain. La mobilisation que j’ai vu aujourd’hui, me rassure. Persévérer dans cette dynamique et la victoire sera de mise», préconise-t-il.





































































dakaractu