Appels à la démission: “Au-delà de Mansour Faye, c'est Macky Sall qui est visé”, Par Bara Ndiaye, Apr

Quel beau pays ! Devant le flegme impressionnant d'un Président resté imperturbable pour ses détracteurs, il faut déplacer le combat même sur le terrain du deuil.

Il y'a un adage qui dit que les hommes peuvent atteindre un but commun sans emprunter les mêmes voies. Les nombreux appels à la démission de Mansour Faye ministre des transports terrestres sont la preuve que ceux qui en veulent à Macky Sall trouvent en Mansour Faye un plus court chemin. On veut encore pousser un Président à couper des têtes pour mieux l'isoler.



Depuis 2012, Mansour Faye est curieusement passé par tous les statuts. D'abord dauphin caché, ensuite flibustier et aujourd'hui le chouchou, les pourfendeurs n'ont pas varié dans leur funeste projet: diaboliser la personne par la manipulation et la caricature.



Le rapport de la Cour des Comptes sur la gestion des deniers alloués à la lutte contre les effets de la Covid-19 est la preuve qu'on peut tenter d'assombrir la gouvernance de Macky Sall en essayant de souiller Mansour Faye. Mais il y'a une arme plus redoutable et plus meurtrière que la calomnie, c'est la vérité.



L'accident de Sikilo, pour tous les Sénégalais sensés, ne doit plus se reproduire. La solution contre ces drames qui nous affligent réside dans notre capacité rompre avec l'indiscipline, l'insouciance, l'hypocrisie et les "solutionnettes".



Macky Sall a montré une réelle volonté de mettre un terme à ces drames et la relecture des décisions issues du conseil interministériel tenu sur le sujet le prouve suffisamment. Il ne s'agit pas pour lui de limoger un ministre pour calmer la clameur populaire et s'en arrêter là.



Quant à Mansour Faye, il comprend que la calomnie est comme la fausse monnaie : bien des gens qui ne voudraient pas l’avoir émise la font circuler sans scrupule.