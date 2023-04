Appels du Procureur et de Mame Mbaye : Ce que soupçonnent les avocats de Sonko

«Ce qui les motive est clair : c’est de rendre le président Ousmane Sonko inéligible. Pour qu’il ne participe pas à la présidentielle de 2024», a déclaré Me Bamba Cissé. Pour cet avocat du leader de Pastef, qui s'exprimait face à la presse ce jeudi, le fait que le parquet interjette appel d’une décision qui oppose deux privés explique, selon lui, cet objectif d’écarter leur client de la course : «Parce que l’appel de la partie civile ne peut porter que sur ses intérêts civils. Seul l’appel du parquet peut remettre en cause les dispositions pénales du jugement.»



Et donc, seul l’appel du procureur de la République peut faire corser la peine infligée à Ousmane Sonko : «On passera donc de deux mois à 3 mois. Et si on est à trois mois, Ousmane Sonko ne sera plus candidat. S’il est condamné à une amande ferme supérieure ou égale à 200 000 francs CFfa il ne sera plus candidat, si la cassation confirme la position de principe du juge d’appel. Donc on est sur une pense dangereuse», a souligné la robe noire.



Bamba Cissé estime donc, qu’il ne faudrait pas que la Justice soit utilisée pour rendre inéligible un adversaire politique. «Il faudrait aussi qu’on respecte le calendrier judiciaire», martèle-t-il, évoquant une précipitation pour faire juger l’affaire en appel.







































igfm