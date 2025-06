Approvisionnement en moutons pour la Tabaski : l’objectif national atteint à 102,56 %

À quelques jours de la Tabaski, le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage exprime sa satisfaction concernant l’approvisionnement du marché en moutons. Dans une note, le ministre Mabouba Diagne rappelle que sur un objectif national de 830.000 têtes, les effectifs à J-5 de la fête sont de 851 265, soit un taux d’atteinte de 102,56 %. Par rapport à l’année 2024, le gouvernement se félicite d’un bond de +0,49 %. Pour les importations, les besoins en moutons tournaient autour 250.000 têtes. « 282.915 moutons ont été importés à la date du 2 juin 2025 (J-5) contre 275.128 en 2024 », signale le ministère en charge de l’Élevage.



La provenance est aussi mentionnée. Il s’agit de la Mauritanie, avec 196.810 têtes (69,57 %), du Mali, 84.815 têtes (29,98 %), du Burkina Faso, 873 têtes (0,30 %) et du Niger, 417 têtes (0,15 %). Pour les exportations, le ministère précise qu’à la date du 2 juin 2025, « des sorties d’animaux à hauteur de 51.864 sujets, contre 46.194 en 2024, sont notées à destination de la Gambie avec un total de 50.831 têtes (98,01 %) ; de la Guinée-Bissau avec un total de 969 têtes (1,87%) ; de la Guinée avec un total de 64 têtes (0,12 %) ». Au titre de la sécurité des biens et des personnes, le gouvernement n’a relevé aucun problème majeur « sauf à Saint-Louis où des cas de vol ont été signalés ». Le ministère de l’Élevage dit aussi avoir réalisé la tarification consensuelle pour le transport des animaux.



Cependant, déplore-t-il, « des cas isolés de non-respect de l’assouplissement du contrôle et des exonérations ont été signalés ». Concernant le désencombrement, le nettoyage, l’éclairage, l’ouverture des points d’eau, l’installation des postes médicaux, l’accès à l’aliment usiné, aux camions-citernes et l’installation des toilettes mobiles, « les travaux d’aménagement ont été réalisés et des activités sont en cours pour le renforcement de l’éclairage », renseigne le Masae.



D’après la note, les commodités sont mises à disposition de J-15 à J-1 de la Tabaski. S’agissant du financement, le ministère en charge de l’Élevage salue la mobilisation des ressources inscrites au budget et destinées à la préparation de la Tabaski pour l’achat de l’aliment de bétail subventionné. Il se félicite également de la diligence dans l’instruction des demandes de crédits des opérateurs et précise que les financements sont en cours de mise à disposition aux bénéficiaires.



Les besoins largement dépassés à Mbacké



MBACKE – Le département de Mbacké a largement dépassé son objectif en matière de moutons pour la Tabaski 2025, selon le responsable du service départemental de l’Elevage, Malick Sall. A trois jours de la Tabaski, Mbacké compte près de 54.000 moutons. Ce qui dépasse largement l’objectif de 35.000 moutons. Au marché, les prix oscillent entre 100.000 FCfa et 400.000 FCfa. Diadia Diba, l’un des responsables, a exprimé son appréciation pour les initiatives des autorités concernant la sécurité.























































