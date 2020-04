Appui au Covid 19 de Tahirou Sarr: Moustapha Diakhaté exige du gouvernement la restitution son milliard de FCfa

Le gouvernement du Sénégal, en particulier, le Ministre de Finances, ne (doit) pas recevoir un don venant du Propriétaire d’entreprises citées dans l’affaire foncière du Tf 1451/R et impliquant la Direction des Domaines.



La justice étant saisie de l’affaire des 94 milliards francs de CFA dont les entreprises de Monsieur Sarr ont été citées, le Président de la République Macky Sall doit impérativement intimer l’ordre à son Ministre des Finances Monsieur Abdoulaye Diallo de restituer le milliard de francs CFA en attendant la fin de la procédure judiciaire.



C'est ce pense Moustapha Diakhaté, estimant que garder cet argent serait un autre pied nez à la gouvernance vertueuse que le candidat Macky Sall avait promise au peuple sénégalais.



Le controversé Tahirou Sarr a remis mardi au ministre du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, une somme astronomique d’un milliard dans le cadre du fonds force-Covid19. Ce don pose problème puisque Tahirou Sarr n’est pas ce modèle de qui l’Etat doit recevoir son argent.



Il est impliqué dans l’affaire des 94 milliards au même titre que l’ancien directeur des domaines Mamour Diallo. il avait racheté à la famille des héritiers de Mbargou Mbengue le fameux TF 1451/R à 2,5 milliards de frs avant de vouloir le céder à l’Etat avec la complicité de Mamour Diallo, pour la somme de 94 milliards de frs et du receveur de Ngor à l’époque Maïssa Ndiaye qui lui avait avancé la faramineuse somme de 3,2 milliards de frs. Le tribunal avait cassé cette cession léonine car acheter à 2,5 milliards de frs pour vendre à 94 milliards on conviendra que c’est du jamais vu !





























leral