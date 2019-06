Après Aliou Sall et El Hadj Kassé : Aly Ngouille, prochaine victime de l'affaire Petro-Tim ?

L'affaire Petro-Tim a déjà fait deux victimes : Aliou Sall et El Hadj Kassé. Mais, Macky Sall serait tenté de sacrifier d'autres personnalités mises en cause dans ce scandale révélé par BBC. Selon Walf Quotidien, Aly Ngouille, ministre de l'Énergie à l'époque, serait dans le viseur du chef de l'État qui, en le sacrifiant, contenterait une opposition qui continue de réclamer l'exclusion du ministre de l'Intérieur qu'il est du processus électoral.



En effet, le fameux rapport de l'Inspection générale d'Etat (Ige) sur le contrat de Petro-Tim trouve "surprenante, improductive et risquée la soumission précipitée de la convention signée par Petro-Tim, accompagnée du projet de décret portant approbation de ladite convention, par le ministre Aly Ngouille Ndiaye en charge du secteur pétrolier".