Après Fatou Thiam – Aïssatou Diop Fall démasquée par Hélène Françoise Gaye

Sur cette vidéo que devenue virale depuis quelques heures, l’activiste Hélène Françoise Gaye apporte de l’eau au moulin de Fatou Thiam. Elle confirme que la " journaliste " fait du chantage à ses invités en citant même un nom (Massaly du Pds) et le chèque au porteur d’un montant de 150.000 qu’elle lui avait réclamé pour être son invité dans son émission. Et Hélène Françoise Gaye de la traiter de " journaliste vendue ", " mercenaire du micro… mal fichue ". Regardez et écoutez !