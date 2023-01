Après Kaffrine, trois morts dans un autre accident à Podor !

Un autre accident s’est produit, après celui de Kaffrine, cette fois-ci à Podor, à hauteur du village de Aïnoumady, tout près de la localité de Pire.



Un bus qui roulait à vive allure, a fini sa course contre des arbres. Le bilan provisoire fait état de trois morts. Dont deux femmes et un enfant. Deux des victimes habitaient la commune de Richard-Toll, précise-t-on dans "Rewmi".





La troisième victime, de Ndioum. A noter aussi que lors de cet accident, plus d’une quarantaine de passagers ont été gravement blessés.



Pour rappel, dans la nuit de samedi à dimanche, entre 2 heures et 3 heures du matin, aux environs de la localité de Sikilo, département de Kaffrine, un bus en provenance de Dakar est entré en collision avec un autre venant de Kédougou. A l’origine du drame qui a fait 41 morts, l’éclatement d’un pneu.