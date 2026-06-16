Après Sénégal-France : Diomaye Faye relève les Lions - "La Nation reste pleinement à vos côtés

Dans un message publié après le coup de sifflet final, le Chef de l’État a salué le combat de ses joueurs : « Nos Lions s’inclinent face à la France pour leur entrée en lice à la Coupe du Monde, au terme d’une rencontre disputée, où ils n’ont jamais cessé d’y croire ».



Pas de regrets, pas de drame. Juste la lucidité du compétiteur. Diomaye Faye rappelle l’essentiel : « Une Coupe du monde se joue sur la durée, et ce groupe a les ressources pour rebondir ».



Le message est clair : les Lions ne sont pas seuls. « La Nation reste pleinement à vos côtés », assure le président.

















































































































Igfm