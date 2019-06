Après avoir cannoner la Bbc, Abdoul Mbaye et Mamadou Lamine Diallo, Yakham Codou Ndendé Mbaye va balancer une autre affaire qui risque de faire un coup de tonnerre...

Il y a deux ans, au pire de l'offensive contre Aliou Sall menée par certaines grosses pointures de la galaxie présidentielle, alors que personne n'avait voulu voler au secours du frère du Président de la République, Yakham Codou Ndendé s'était signalé de fort belle manière.

Il avait pris sa plume pour pondre une tribune au français monumental intitulé "Aliou, tu as fait injure au faucon...", qui avait charmé tous les puristes de la langue de Molière. Et désarçonné Moustapha Diakhaté, alors Président du groupe parlementaire de la majorité, que l'actuel Directeur général du Soleil, alors Secrétaire d'État à la Communication, avait rudoyé. Une charge terrible qui avait mis ko cet adversaire radical de Aliou Sall.

Bis repetita. Aliou Sall empêtré dans l'affaire de la vidéo de BBC que d'aucuns, au premier rang desquels Yakham Codou Ndendé Mbaye, jugent être une manipulation et un complot, ce dernier a encore volé au secours de son ami de près de trente ans.

D'abord dans les colonnes du Soleil, de manière civilisée, mais engagé, ensuite sur sa page Facebook, le week-end dernier, de manière musclée. Et enfin, cette nuit, chez un confrère de la presse en ligne où il a sorti la grosse artillerie. BBC, l'opposition, singulièrement Abdoul Mbaye et Mamadou Lamine Diallo en ont eu plus que leurs grade. Les attaques rugueuses de Yakham Codou Ndendé Mbaye sont accompagnées de révélations inédites et fracassantes qui risquent de faire des effets. Le tout déroulé, comme à son habitude, avec une parfaite maîtrise de son argumentaire.

Et dakarposte qui ne laisse rien de côté dans cette affaire peut affirmer sans risquer d'être démenti que Yakham Codou Ndendé Mbaye n'en a pas fini avec l'opposition : dans les prochaines heures, il va balancer une autre affaire concernant une figure de cette opposition, qui risque de soulever des vagues aussi effrayantes que celles qui s'abattent sur la corniche ouest de Dakar. Une affaire enfouie dans les archives et qui une fois déterrée va faire un bruit d'enfer.

Restez attentifs !