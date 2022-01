Après avoir été lynchée : Fatel demande pardon au groupe Top cas

Dans un entretien avec Seneweb, Fatel Sow avait traité les membres du groupe « Top cas » de chômeuses, de personnes sans occupation qui passent leur temps à se mêler de la vie des autres. Ce, après que certaines parmi elles aient dit qu’elle était enceinte, d’où la précipitation de son mariage.



Cependant, la réaction de Fatel n’a pas plus aux filles du groupe, communément appelées « caweuses ». Depuis quelques heures, elles se acharnées sur la nouvelle mariée en critiquant ses robes et son gestuel lors de sa cérémonie.



Pour rectifier le tir, Fatel Sow a fait une publication sur snap. La femme du rappeur Ngakaa Blindé précise qu’elle parlait uniquement aux personnes qui racontaient de fausses rumeurs sur elle. « Je ne faisais que me défendre » précise-t-elle.



La jeune actrice a également par demandé pardon aux personnes qu’elle a pu offenser.