Après avoir été sévèrement malmené lors du sit-in avorté du Frn : Mamadou Diop Decroix rencontre Aly Ngouille Ndiaye, à Touba

Suite au rappel à Dieu de la première épouse de l’actuel khalife général des «mourides», Sokhna Yeumou Mbacké, le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye était dans la cité religieuse, hier vendredi. C’était pour présenter les condoléances du président Macky Sall et du gouvernement à Serigne Mountakha Mbacké. Ironie de l’histoire, il y a rencontré Mamadou Diop Decroix à qui, il a fait passer, le 04 septembre dernier, un très sale quart d’heure, lors du sit-in avorté du Front de résistance nationale devant les locaux du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique.

Le coordonnateur du Front de Résistance Nationale, Mamadou Diop Decroix était hier, à Touba pour présenter ses condoléances au khalife général des «mourides», Serigne Mountakha Mbacké. Ce dernier, a perdu sa première épouse, Sokhna Yeumou Mbacké, le jeudi passé, suite à une courte maladie.

Par contre, il a eu la malchance d’y croiser Aly Ngouille Ndiaye, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique qui y était aussi, sous une forte escorte policière, pour présenter les condoléances du chef de l’Etat et de son gouvernement. Ainsi, arrivé devant la porte du salon où le Saint homme recevait l’émissaire du locataire du palais, le héros de la dernière manifestation de l’opposition n’a pas manqué d’aller dans l’autre salle pour attendre la sortie du ministre le plus contesté par les détracteurs de l’actuel gouvernement.

Finalement, Mamadou Diop Decroix s’est entretenu à huit clôt avec le représentant de Khadimoul Rassoul, après le départ du ministre-maire de Linguère.

En effet, la mort a rapproché les deux rivaux qui ne partagent aucun commerce du fait que, la structure coordonnée par Decroix exige, le départ d’Aly Ngouille Ndiaye à la tête du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique et, la nomination d’un nouveau ministre neutre qui va organiser la Présidentielle de 2019. C’est dans ce contexte que, le FRN avait envisagé de manifester devant les locaux dudit ministère.

Malheureusement, le Front de l’opposition a fait fausse couche à la pharmacie Guigon à cause de la féroce répression des «hommes» d’Aly Ngouille Ndiaye.

A part l’info portant sur le fait que les deux hommes ont été hier, à Touba pour les condoléances, rien d'autre n'a été filtré des deux audiences (séparées) que Serigne Mountakha Mbacké a accordées à ses hôtes.

Toutefois, Mamadou Diop Decroix a été encouragé par certaines personnes rencontrées sur place. Quant à Aly Ngouille Ndiaye, il a été accueilli et accompagné par des responsables locaux de sa formation politique.

Actusen