Après avoir reporté son séjour dans le Nord du Sénégal, Me Wade en tournée à... Dakar

C'est une information dakarposte! En effet, nos radars fureteurs, qui ont ébruité lundi dernier en exclusivité la "descente" de l'ancien chef de l'Etat à la résidence de feu Sidy Lamine Niass aux fins d'y présenter ses condoléances suite au rappel à Dieu du "Mollah" de Sacrée Coeur, nous soufflent les vraies raisons qui ont motivé le report de la tournée dans le Nord du pays de Me Wade.

Il nous revient que le prédécesseur du Président Sall aux manettes du pouvoir Exécutif entend plutôt se pavaner dans les artères de la capitale Sénégalaise à la tête de sa caravane.

Connu comme un adepte de bain de foule, le "Vieux" Wade "ira dans les prochaines heures au contact de ses amis, militants, parents, sympathisants bref des Dakarois de manière générale" pour paraphraser un de nos informateurs au fait des activités du pater de Meïssa, "l'exilé de Doha".



Nous avons cependant appris que Pa Bi a fini de convoquer en toute discrétion le "club des recalés" (Pape Diop, Decroix, etc...) dans sa suite présidentielle de l'hôtel Terrou Bi. A quelles fins? Mystère et boule de gomme! Du moins, pour le moment car dakarposte, vous promet de "creuser" pour vous tenir informés.