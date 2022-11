Après des moments de détente, les Lions planchent sur le match Equateur-Sénégal

Samedi, le temps était à la détente, après la victoire obtenue vendredi, 3-1, sur l’équipe du Qatar.



La première séance d’entraînement tenue après cette victoire s’est déroulée au Duhail Handball Sports Hall, dans une belle ambiance, pendant quatre-vingt-dix minutes. Des proches, conjoints et membres des familles des joueurs se trouvaient dans les gradins.



Les joueurs titulaires du match de vendredi se sont entraînés dans une salle de musculation, sous la direction des préparateurs physiques.



La séance d’entraînement des remplaçants s’est déroulée sur la pelouse du Duhail Handball Sports Hall.



A la fin de la séance d’entraînement, Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers ont retrouvé leurs proches, conjoints ou parents, dans une ambiance très détendue.



Les Lions du Sénégal ont regagné ensuite leurs bases pour se concentrer sur la préparation du match à jouer contre la Tri de l’Equateur.



Seule une victoire sur l’équipe de ce pays d’Amérique du Sud permettra à la sélection sénégalaise de se qualifier pour les huitièmes de finale.



L’Equateur et les Pays-Bas dominent le classement de la poule A.



Le Sénégal est troisième, tandis que le Qatar, le pays hôte de la Coupe du monde, est déjà éliminé après ses deux défaites.









































aps