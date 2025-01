Après dix ans d'arrêt, les vols directs entre l'Italie et la Libye reprennent

Les vols directs entre l'Italie et Libye ont repris, dimanche 12 janvier, après dix ans d'interruption, a annoncé la compagnie italienne ITA Airways. L'aéroport romain de Fiumicino et celui de Tripoli, Mitiga, seront reliés deux fois par semaine, a précisé la compagnie, citée par l'AFP. La reprise des vols entre les deux pays après une décennie d'arrêt «fait partie d'un effort constant et concerté des institutions et des acteurs économiques italiens pour resserrer les liens avec la Libye, un partenaire stratégique et privilégié de notre pays», a expliqué dans un communiqué le ministre italien des Affaires étrangères.