"Après l’épisode du 12 septembre, nous sommes surveillés…"

Le président de l’Assemblée nationale a appelé, ce vendredi, ses collègues «à y mettre le sien nécessaire pour faire de ce cycle marathonien une œuvre de succès». Ce, surtout après l’épisode du 12 septembre dernier, où nombre de nos concitoyens ont été scandalisés par le spectacle offert par les élus.



«Ne perdons pas de vue que, après l’épisode malheureux du 12 septembre dernier, nous sommes surveillés et attendus par le peuple sénégalais et même, au-delà, par tous ceux qui ont eu à regretter ces évènements jusqu’au-delà de nos frontières», a indiqué Dr Amadou Mame Diop.



Le successeur de Moustapha Niasse concède que des divergences peuvent subsister. «Mais, à nous alors de la jouer avec responsabilité et efficacité sous le sceau particulier de la sérénité lors de nos travaux. Notre Règlement intérieur est pour cela l’un de nos meilleurs alliés ; Quel que soit le bord où nous nous situons. Le respecter, nous y adosser, sera essentiel à la bonne marche de nos travaux», leur a-t-il dit.

































igfm